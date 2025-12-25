Haberler

Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Tokat'ta vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Duran Sırtıkara, Alan köyünde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene aile, yakınları ve yerel yöneticiler katıldı.

Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Duran Sırtıkara'nın cenazesi toprağa verildi.

Duran Sırtıkara'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Alan köyüne getirildi. Gazinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Sırtıkara'nın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Sırtıkara'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
