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Kıbrıs gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

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Eskişehir'in Alpu ilçesinde vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hakkı Uğur, silah arkadaşlarının da katıldığı askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Alpu ilçesinde vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hakkı Uğur, silah arkadaşlarının da katıldığı askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'in Alpu İlçesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hakkı Uğur vefat etti. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Hakkı Uğur'un cenaze merasimi, Büğdüz Mahallesi'nde düzenlendi. Düzenlenen törene Uğur'un gazi arkadaşları, yakınları, askeri erkan, Alpu Kaymakamı ve ilçe emniyet amiri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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