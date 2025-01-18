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Kıbrıs Gazisi Adil Haymana'nın Cenazesi Eflani'de Törenle Defnedildi

Kıbrıs Gazisi Adil Haymana'nın Cenazesi Eflani'de Törenle Defnedildi
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Karabük'te 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Adil Haymana'nın cenazesi, ailesi, yakınları ve yetkililerin katıldığı bir törenle Eflani'de toprağa verildi.

Karabük'te 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Adil Haymana'nın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü kent merkezindeki özel hastanede dün hayatını kaybeden Haymana'nın cenazesi Eflani ilçesine getirildi.

Haymana'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, bir süre askerlerin omzunda taşınarak Merkez Çarşı Camisi'ne götürüldü.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Haymana'nın cenazesi, Karlı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Haymana'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi Başkanı Sebahattin Çorbacı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muammer Ziya Cebecioğlu - Güncel
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