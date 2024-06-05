Kıbrıs gazileri Karabük'te toprağa verildi

Karabük'te yaşamını yitiren Kıbrıs gazileri Hasan Çetin ve Cihan Akcabelen toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çetin'in (71) cenazesi, Eflani ilçesine bağlı Gökgöz köyü Topuzlu Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından Çetin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak götürüldüğü aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Çetin'in ailesinin yanı sıra Eflani Kaymakamı Mesut Akın, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle kentteki özel bir hastanede vefat eden Akcabelen'in (70) cenazesi de merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Akcabelen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Zonguldak'ın Devrek ilçesine götürüldü.

Cenazeye, Akcabelen'in ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.