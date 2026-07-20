Vali Yardımcısı'ndan gazi ve şehit ailelerine ziyaret

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Edirne Muharip Gaziler Derneği ile Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılan açıklamaya göre, Büyüknalçacı, ziyaretlerde dernek yöneticileri, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Büyüknalçacı, Yeşil Vatan Seferberliği Projesi kapsamında gaziler ve şehit aileleri adına 10'ar fidan bağışında bulunarak fidan sertifikalarını teslim etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla aziz şehitlerin rahmet, kahraman gazilerin ise minnet ve şükranla anıldığı belirtildi.