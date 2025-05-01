Kıbrıs Barış Harekatı'nın İlk Komutanı İbrahim Neşet İkiz Hayatını Kaybetti

KIBRIS Barış Harekatı'nda karaya çıkan ilk askeri birlik olarak tarihe geçen Amfibi Deniz Piyade Alayı'nın komutanı emekli gazi Deniz Piyade Güverte Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda karaya çıkan ilk askeri birlik olarak tarihe geçen Amfibi Deniz Piyade Alayı'nın komutanı emekli gazi Deniz Piyade Güverte Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz, yaklaşık 1,5 ay önce hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İkiz'in beynine pıhtı attığı tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İbrahim Neşet İkiz, önceki gün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İkiz'in cenazesi bugün öğle vakti Üsküdar Selimiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Karacaahmet Kabristanı'nda toprağa verilecek.