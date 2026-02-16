Deva Partili Şahin'den Khk'lılar İçin 4 Maddelik Acil Eylem Çağrısı

(ANKARA) -DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin KHK'lılar için 4 maddelik acil eylem çağrısı yaparak, "Geride yeni mağduriyetler bırakarak bu ülkede huzur ve barış iklimi tesis edilemez" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM'de yürütülen yasal düzenleme süreçlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, komisyon üyelerine KHK mağduriyetlerini giderme çağrısında bulundu. Meclis gündemindeki çalışmaların sadece teknik bir süreç değil, aynı zamanda bir "vicdan ve hukuk sınavı" olduğunu belirten Şahin, mağduriyetleri parça parça geçiştirmek yerine toptan ve kalıcı bir çözüm üretmenin parlamentonun asli vazifesi olduğunu söyledi.

"9 yıldır süren bu süreç bir sosyal ölümdür"

KHK ile ihraç edilenlerin yaşadığı süreci "yargısız infaz" olarak tanımlayan Şahin, insanların ömür boyu sürecek bir sivil ölüme mahküm edildiğini belirtti. 9 yılı aşkın süredir devam eden bu sürecin yoksulluk ve itibar kaybıyla derinleştiğini ifade eden Şahin, "Beraat alanlar dahi görevlerine dönememektedir. Takipsizlik kararları fiilen sonuç doğurmamaktadır. Bu tablo hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz" diye konuştu.

"Adalet bir tercih değil, devlet olmanın gereğidir"

Parlamentonun asli görevinin mağduriyetleri toptan çözmek olduğunu dile getiren Ankara Milletvekili Şahin, yapılacak düzenlemelerin Anayasa'nın eşitlik ilkesine uygun olması gerektiğini vurguladı. Geride yeni mağduriyetler bırakılarak toplumsal barışın sağlanamayacağını kaydeden Şahin, adaletin bir tercih değil, devlet olmanın gereği olduğunu hatırlattı.

Şahin'den 4 maddelik adalet reçetesi

Şahin, komisyonun dikkate alması gereken çözüm önerilerini ise şu şekilde sıraladı:

"KHK'ların doğurduğu tüm sonuçlar hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmelidir.Takipsizlik ve beraat kararları derhal göreve iade sonucunu doğurmalıdır. Haksız yargılandığını düşünenlerin, bağımsız yargı önünde yeniden yargılanmasının önü açılmalıdır. Mağduriyet yaşayanların maddi ve manevi zararları giderilmelidir."

Toplumsal huzurun ancak hukuk devleti ilkelerine riayet edilerek sağlanabileceğini belirten İdris Şahin, TBMM'deki çalışmaların bir vicdan sınavı olduğunu sözlerine ekledi.