Haberler

Deva Partili Şahin'den Khk'lılar İçin 4 Maddelik Acil Eylem Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, KHK'lıların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için TBMM'de 4 maddelik acil eylem çağrısı yaptı. Mağduriyetlerin çözümünün hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) -DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin KHK'lılar için 4 maddelik acil eylem çağrısı yaparak, "Geride yeni mağduriyetler bırakarak bu ülkede huzur ve barış iklimi tesis edilemez" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM'de yürütülen yasal düzenleme süreçlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, komisyon üyelerine KHK mağduriyetlerini giderme çağrısında bulundu. Meclis gündemindeki çalışmaların sadece teknik bir süreç değil, aynı zamanda bir "vicdan ve hukuk sınavı" olduğunu belirten Şahin, mağduriyetleri parça parça geçiştirmek yerine toptan ve kalıcı bir çözüm üretmenin parlamentonun asli vazifesi olduğunu söyledi.

"9 yıldır süren bu süreç bir sosyal ölümdür"

KHK ile ihraç edilenlerin yaşadığı süreci "yargısız infaz" olarak tanımlayan Şahin, insanların ömür boyu sürecek bir sivil ölüme mahküm edildiğini belirtti. 9 yılı aşkın süredir devam eden bu sürecin yoksulluk ve itibar kaybıyla derinleştiğini ifade eden Şahin, "Beraat alanlar dahi görevlerine dönememektedir. Takipsizlik kararları fiilen sonuç doğurmamaktadır. Bu tablo hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz" diye konuştu.

"Adalet bir tercih değil, devlet olmanın gereğidir"

Parlamentonun asli görevinin mağduriyetleri toptan çözmek olduğunu dile getiren Ankara Milletvekili Şahin, yapılacak düzenlemelerin Anayasa'nın eşitlik ilkesine uygun olması gerektiğini vurguladı. Geride yeni mağduriyetler bırakılarak toplumsal barışın sağlanamayacağını kaydeden Şahin, adaletin bir tercih değil, devlet olmanın gereği olduğunu hatırlattı.

Şahin'den 4 maddelik adalet reçetesi

Şahin, komisyonun dikkate alması gereken çözüm önerilerini ise şu şekilde sıraladı:

"KHK'ların doğurduğu tüm sonuçlar hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmelidir.Takipsizlik ve beraat kararları derhal göreve iade sonucunu doğurmalıdır. Haksız yargılandığını düşünenlerin, bağımsız yargı önünde yeniden yargılanmasının önü açılmalıdır. Mağduriyet yaşayanların maddi ve manevi zararları giderilmelidir."

Toplumsal huzurun ancak hukuk devleti ilkelerine riayet edilerek sağlanabileceğini belirten İdris Şahin, TBMM'deki çalışmaların bir vicdan sınavı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kana bulanan buz pistinde ölü sayısı 3'e çıktı
Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı

Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı
Kıskançlık cinayeti! Ukraynalı mülteci kadın ve asker sevgilisini yataklarında katletti

Mülteci kadın ve asker sevgilisi yataklarında katledildi
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kana bulanan buz pistinde ölü sayısı 3'e çıktı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Balıklar sokaklara taşındı, halk şaşkınlık içinde onları izledi