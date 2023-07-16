Üye Girişi
Haberler

Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı! Bu güzergahtan kontrollü geçilecek

Güncel Haberler

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara-İstanbul yolundaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafiğin 6 gün boyunca her iki yönde de kontrollü olarak verileceğini açıkladı. Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu ile Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasındaki yolun tamamı 21 Temmuz'da trafiğe açılacak.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu ile Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasındaki çalışmalar nedeniyle bazı güzergahlarda trafiğin 6 gün boyunca her iki yönde de kontrollü olarak verileceği belirtildi.

KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

21 TEMMUZ'DA AÇILACAK

Yolun, 21 Temmuz saat 17.00'de trafiğe tamamıyla açılacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve KGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılacak bilgilendirmelere riayet etmeleri gerektiği vurgulandı.

KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

HEDEF, DAHA GÜVENLİ V EKONFORLU YOLCULUK

Diğer yandan çalışmaların KGM'nin 2023 yılı çalışma sezonu kapsamında gerçekleştirildiği, çalışmalarla vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir yolculuğa erişmesinin hedeflendiği kaydedildi.

KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Güncel

Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title