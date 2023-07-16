Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı! Bu güzergahtan kontrollü geçilecek

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara-İstanbul yolundaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafiğin 6 gün boyunca her iki yönde de kontrollü olarak verileceğini açıkladı. Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu ile Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasındaki yolun tamamı 21 Temmuz'da trafiğe açılacak.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu ile Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasındaki çalışmalar nedeniyle bazı güzergahlarda trafiğin 6 gün boyunca her iki yönde de kontrollü olarak verileceği belirtildi.

21 TEMMUZ'DA AÇILACAK

Yolun, 21 Temmuz saat 17.00'de trafiğe tamamıyla açılacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve KGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılacak bilgilendirmelere riayet etmeleri gerektiği vurgulandı.

HEDEF, DAHA GÜVENLİ V EKONFORLU YOLCULUK

Diğer yandan çalışmaların KGM'nin 2023 yılı çalışma sezonu kapsamında gerçekleştirildiği, çalışmalarla vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir yolculuğa erişmesinin hedeflendiği kaydedildi.