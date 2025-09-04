Haberler

Keykubadiye Sarayı İçin Tanıtım Ziyareti Düzenlendi

Kayseri'de 1. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan Keykubadiye Sarayı'nın tarihi ve kültürel mirası için düzenlenen tanıtım programına çeşitli davetliler katıldı.

Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırılan Keykubadiye Sarayı'nın tanıtımı için ziyaret programı düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kent Konseyi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle kentin tarihi ve kültürel mirasının tanıtılması amacıyla Keykubadiye Sarayı ziyaret edildi.

Ziyarete, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
