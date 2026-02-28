Irak'taki Şii milis gücü Hizbullah, "yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacaklarını" açıkladı
Irak'ta İran destekli Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, İran'daki ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Irak'taki ABD üslerini hedef alacaklarını duyurdu.
Şii milis gruba yakın sosyal medya platformu Telegram hesabından Ketaib Hizbullah Operasyon Komutanlığının açıklaması yayınlandı.
Açıklamada, "Amerikan saldırılarına karşılık olarak yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız." denildi.???????
Kaynak: AA / Haydar Karaalp