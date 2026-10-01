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Ketaib Hizbullah Irak'ta operasyonlarını durdurdu, 'düşman' uçaklar hedef alınacak

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Ketaib Hizbullah, uluslararası koalisyon misyonunun sona ermesi ve karargahın kapatılması üzerine tüm askeri operasyonları durdurdu. Genel Sekreter Ebu Hüseyin el-Humeydevi, Irak hava sahasını ihlal eden 'düşman' uçakların hedef alınmasını bu kararın dışında tuttu.

Irak'taki Şii milis grubu Ketaib Hizbullah, uluslararası koalisyon misyonunun resmen sona ermesi ve ülkedeki karargahın kapatılması üzerine tüm askeri operasyonların ve hareketli lojistik faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi.

Ketaib Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, grubun Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Humeydevi, Irak'taki mensuplarına tüm askeri operasyonları ve hareketli lojistik faaliyetleri durdurmaları yönünde talimat verdi.

Humeydevi, hükümete ait hava savunma sistemleri tamamlanıncaya kadar Irak hava sahasını ihlal eden ve "düşman" olarak nitelendirilen uçakların hedef alınmasını ise bu kararın dışında tuttu.

Irak'taki silahlı grupların silahlarının devlet kontrolüne alınmasına ilişkin hükümetin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra yeni bir süreç başlatılması çağrısında bulunan Humeydevi, tüm tarafların haklarını güvence altına alacak "sağlam ve düzenli bir anlaşma" için yeni müzakereler yürütüleceğini belirtti.

Irak'ta 2014'te terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan uluslararası koalisyon misyonunun sona ermesiyle güvenlik sorumluluğu Irak güçlerine devredilirken, Bağdat yönetimi ülkedeki tüm silahların devlet kontrolünde toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ABD, İngiltere ile birlikte öncülük ettiği koalisyon güçleriyle Irak'ı işgal etmişti

ABD ordusu, Mart 2003'te İngiltere ile birlikte öncülük ettiği koalisyon güçleriyle Irak'ı işgal etmişti.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği iddiasıyla başlatılan işgal, sivillere büyük bedeller ödetmiş ve ülkeye ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında kaos getirmişti.

ABD ordusu, 18 Aralık 2011'de muharip birliklerini tamamen çektiğini ilan etmiş ancak üslerdeki varlığını sürdürmüştü.

Terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasıyla birlikte ABD, Haziran 2014'te yeniden Irak'a girerek askeri varlığını koalisyon güçleriyle artırmaya başlamıştı.

ABD ile Irak, 2024 yılında askeri güçlerin Irak'tan çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, AA'ya yaptığı açıklamada, 30 Eylül'ün uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirileceği, koalisyon karargahının kapatılacağı gün olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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