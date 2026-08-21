Kestel'de tırda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Ümitalan köyü mevkisi D-200 kara yolunda seyir halindeki bir tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, talaş yüklü tırdaki yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Tırda hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA