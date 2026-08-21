Haberler

Kestel'de tırda çıkan yangın söndürüldü

Kestel'de tırda çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Ümitalan köyü mevkisi D-200 kara yolunda seyir halindeki bir tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, talaş yüklü tırdaki yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Tırda hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı

Gram altında 4 ay sonra bir ilk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı

Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı
Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar! Çaldıkları kolilerin içinden çıkana bakın

Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar!
Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Kurtlar Vadisi oyuncusundan yakışıksız hareketler
Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar
İBB Davası'nda Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı: Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir

İBB Davasında savunma yapan Aziz İhsan Aktaş "Sistemi" tek tek anlattı
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi

Metrobüsteki rezilliği kaydedildi! Hesabı bir sonraki durakta kesildi
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"