Bursa'da inşaat alanında beton dökümü sırasında göçük; 1 ölü

Bursa'nın Kestel ilçesinde inşaat alanında meydana gelen göçükte, 73 yaşındaki kalıp ustası Arslan Kılıç'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla çıkarıldı ve otopsi için morga kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde inşaat alanında beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede göçük altında kalan kalıp ustası Arslan Kılıç'ın (73) cenazesi itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla çıkarıldı. Kılıç'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yiğithan HÜYÜK/KESTEL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
