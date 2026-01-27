Bursa'da inşaat alanında beton dökümü sırasında göçük; 1 ölü
Bursa'nın Kestel ilçesinde inşaat alanında meydana gelen göçükte, 73 yaşındaki kalıp ustası Arslan Kılıç'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla çıkarıldı ve otopsi için morga kaldırıldı.
CANSIZ BEDENİ 1 SAATTE ÇIKARILDI
Bursa'nın Kestel ilçesinde inşaat alanında beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede göçük altında kalan kalıp ustası Arslan Kılıç'ın (73) cenazesi itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla çıkarıldı. Kılıç'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yiğithan HÜYÜK/KESTEL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel