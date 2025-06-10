Kestel'de Ambulansla Çarpışan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Kestel'de Ambulansla Çarpışan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde, ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü Bekir Üzüm yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Üzüm, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bekir Üzüm'ün yönetimindeki 16 BBV 655 plakalı otomobil, Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkisinde Y.A. idaresindeki 16 BAF 520 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Üzüm araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabalarıyla araçtan çıkarılan Üzüm, yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
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