Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 5 yıllık görev süresindeki faaliyetlerini anlattı.

Tanık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Merinos Parkı'ndaki bir kafede basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kestel'de 5 yıl boyunca yaptıkları hizmetlerle ilgili vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Tanır, geçen mayısta 500 milyon liranın üzerinde yatırımı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Tanır, geride kalan sürede bütçeyi doğru şekilde kullandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2019 seçimlerinde vatandaşlara verdiğimiz seçim beyannamesini yerine getirmenin gururu ve onurunu yaşıyorum. Hamdolsun verimli bir 5 yıl geçti. Teşkilatımızla, meclis üyelerimize, Büyükşehir Belediyesine, milletvekillerimize, her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu manada sözümüzün yerine gelmiş olması ve bunun ötesinde bu sözlerimizin vatandaşımızın üzerinde olumlu etki yapmış olması bizi ayrıca mutlu etti. Tüm meclis üyelerimizle, personelimizle bir hizmet yapılırken aynı zamanda o güler yüzle, Cumhurbaşkanımızın bizlere gönül belediyeciliği tavsiyesi ve parantezi içerisinden asla çıkmadan bu işleri yapabilmek. Açıkçası bunu arkadaşlarımızla hep önemsedik. Bir hizmet yaparken yapmış olduğunuz hizmet belki karşıdaki hemşehrimizin yüzde 100 beklentisini karşılamayabilir, bu imkanlar çerçevesinde olabilir ya da hukuk çerçevesinde mümkün olmayabilir ama her halükarda biz hemşehrilerimizin yanından ayrılarak yüzünde bir gülüş şeklinde ayrılmaya gayret ettik."

Belediye Başkanı Tanır, hayata geçirdikleri projeler ile belediyenin yeni hedeflerini de basın mensuplarıyla paylaştı.