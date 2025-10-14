Kestane Toplayan Çiftçi Ayıdan Kaçarken Yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kestane toplarken karşılaştığı ayıdan kaçarken düşen çiftçi yaralandı.

Hacımehmet köyü Şan Mahallesi'nde kestane toplamak için evinin yakınındaki ormanlık alana giden Adem Manoğlu (62) bir ayıyla karşılaştı.

Ayının kovaladığı Manoğlu, kaçarken düşerek yamaçtan yuvarlandı.

İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi gören Manoğlu, AA muhabirine, akşam saatlerinde kestane toplamak için evine 30 metre mesafede kestane ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana gittiğini söyledi.

Manoğlu, "Yerde kestane topluyordum. Başım öne eğikti. Başımı kaldırdığımda büyük bir ayıyla karşılaştım. Aramızda 3 metre kadar mesafe vardı." dedi.

Ayının birden ayağa kalktığını ve pençelerini yukarı kaldırdığını anlatan Manoğlu, şunları kaydetti:

"Ben birden şuurumu kaybettim. Hemen arkamı dönüp koşmaya başladım. 5-6 metre ilerledikten sonra arkama dönüp baktığımda peşimden koşarak geldiğini gördüm. Bu sırada ayağım takıldı ve yamaçtan aşağı doğru hızla yuvarlandım. Ben yerde yatarken ayının aşağı doğru geldiğini gördüm. Sonrasında kendimi yola attım. Buradan koşarak eve kaçtım."

Düşme sonucu kolunda ve omzunda yaralar, göğüs bölgesinde ağrı olduğunu belirten Manoğlu, "Köyde bu ayıyı görenler var. Yanında yavrusu da varmış. Bu bir anne ayı. Boyu buzdolabı kadar vardı. Beni yakalasaydı kesin öldürürdü." dedi.