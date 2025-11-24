Kestane Toplarken Ağaçtan Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kestane toplarken ağaçtan düşen 62 yaşındaki N.C., yaklaşık 10 metrelik uçuruma düşerek ağır yaralandı. Kadın, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Karabağlar Mahallesi'nde, komşusunun bahçesinde kestane hasadı yapan N.C. (62) dengesini kaybederek ağaçtan yaklaşık 10 metrelik uçuruma düştü.
N.C. yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.
Ağır yaralanan kadının tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel