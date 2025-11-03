Haberler

Kestane Bahçesinde Traktörünün Yanında Ölü Bulundu

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde odun toplamak için gittiği kestane bahçesinde, traktörüyle birlikte ölü bulunan 72 yaşındaki Mehmet Balcıoğlu'nun, kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, odun toplamak için kestane bahçesine giden kişi, traktörünün yanında ölü bulundu.

Samailli Mahallesi'nde, yol kenarında duran 09 RL 167 plakalı traktörün yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölen kişinin Mehmet Balcıoğlu (72) olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Balcıoğlu'nun, odun toplamak için traktörüyle kendisine ait kestane bahçesine gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
