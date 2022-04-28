Keskin'den esnaf ziyareti, 'Bayram alışverişinizi esnaftan yapın'

Keskin ve Emre, pazarda tezgah açan tüm esnafları tek tek ziyaret ederek hem Kadir Gecelerini, hem de Ramazan Bayramlarını tebrik etti. Keskin, pazara alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet ederek, onlarında Kadir Gecelerini ve Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

-Vatandaşa "esnaftan alışveriş yapın" çağrısı

Keskin pazarcı esnafı ile yaptığı sohbette, "Malatyalıları kendi öz evlatlarından esnaflardan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Yerli esnaftan yaptığınız para Malatya'da kalır ve Malatya'yı kalkındırır, marketlerde yaptığınız alışverişin parası burada durmaz. Malatyalılar esnafa gelsin, pazara gelsin, gönül rahatlığı ile alışverişini yapsın." dedi.

-Sıfır maliyetle sebze alınsa bile akaryakıttan dolayı fiyat artışı oluyor

Ekonomik krizin herkesi ve her kesimi olumsuz etkilediğini belirten Keskin, "Öncelikle tüm sektörlerde fiyat artışına neden olan akaryakıt fiyatına mutlaka bir düzenleme getirilmeli. Devletimiz bu süreçte KDV ve ÖTV'yi almayarak fiyatları aşağıya çeksin. Şu anda 1 litrelik yakıtta en az 6 TL KDV ve ÖTV var.Gidip seradan bedava sebze getirilse bile akaryakıt maliyetinden dolayı fiyat artışı oluyor. Mutlaka akaryakıt fiyatlarına bir düzenleme yapılmalı." diye konuştu.

Keskin şunları söyledi, "Pahalılığın mutlaka sona ereceğine inanıyoruz. Devletimize, milletimize, ezanımıza, barağımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Rabbim bu mübarek günlerin hürmetine devletimize ve milletimize zeval vermesin. Başta esnaf ve sanatkar camiası olmak üzere, Malatyalı hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum."

-Cadde esnafına ziyaret

Malatya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Tevfik Temelli Caddesi üzerinde bulunan esnafları da işyerlerinde ziyaret ederek, hem Kadir Gecelerini, hem de Ramazan Bayramlarını tebrik etti

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