Haber-Sen Genel Başkanı Balcan: "Ptt'de Kurumsal Bilgilerin Bir Sendika Aracılığıyla Pazarlanması, Personeli 'Üye Olmaya Zorlayan' Baskı Aracıdır"

(ANKARA) - Kamu Ekmekçileri Sendikası Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) Genel Başkanı Mesut Balcan, Ptt'nin önemli gelişmelerini belirli bir sendika ile duyrulduğunu belirterek, "Kurumsal bilgilerin ve yapılması planlanan iyileştirmelerin bir sendika aracılığıyla pazarlanması, personeli 'üye olmaya zorlayan' baskı aracıdır. Yetkili sendika üyelerinin menfaat ve çıkarlarını personelin genel menfaatinin önünde tutan bu sendikal anlayışın, bugüne dek emekçilere geçim sıkıntısı ve hak kaybından başka bir şey getirmediği ortadadır" dedi.

Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. PTT bünyesinde çalışanların hayatını, geleceğini ve özlük haklarını doğrudan ilgilendiren gelişmelerin, kurumun resmi kanalları yerine belirli bir sendika aracılığıyla duyurulduğunu belirten Balcan, şunları söyledi:

"İktidar organı olan sendikayı PTT Kurumu adına sözcü tayin edilmesi kabul edilemez"

"Özellikle 399 sayılı KHK'ya tabi personelin durumuna ilişkin beklenen düzenlemelerin, bir sendika tarafından 'imtiyazlı bilgi' gibi servis edilmesi, kamu yönetimi etiğine ve liyakat ilkelerine açıkça aykırıdır. İktidar organı olan sendikayı PTT Kurumu adına sözcü tayin etme ve ayrımcılığı kabul edilemez. Kurumsal bilgilerin ve yapılması planlanan iyileştirmelerin bir sendika aracılığıyla pazarlanması, personeli 'üye olmaya zorlayan' dolaylı bir baskı aracıdır. Bu durum, kurum içerisinde 'bilginin iktidarlığına' yol açmakta ve açık bir ayrımcılık teşkil etmektedir. Yetkili sendika üyelerinin dar bir kısmının menfaat ve çıkarlarını personelin genel menfaatinin önünde tutan bu sendikal anlayışın, bugüne dek emekçilere geçim sıkıntısı ve hak kaybından başka bir şey getirmediği ortadadır.

"Liyakat yerine sendikal aidiyetin ön plana çıkarılması, kurum içi çalışma barışını kökünden sarsmaktadır"

Geçmiş pratiklerden de bildiğimiz üzere; başmüdürlük, müdür yardımcılığı ve vekaleten yürütülen görevlendirmelerde liyakat yerine sendikal aidiyetin ön plana çıkarılması, kurum içi çalışma barışını kökünden sarsmaktadır. Maaşların eridiği, sosyal hakların geriye gittiği bu dönemde, kurumun başarılarını veya yapılacak çalışmaları bir sendikanın reklam malzemesi haline getirmek, PTT'nin köklü kurumsal kimliğine yakışmamaktadır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çağrıda bulunan Balcan, "Kamu kurumlarındaki bu etik dışı ve yasal olarak ayrımcılık niteliği taşıyan uygulamaları gözlemleyin ve müdahale edin. Bir kamu kurumu, bir sendikanın arka bahçesi gibi yönetilemez" dedi.