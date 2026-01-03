ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Kesk: "Savaşa ve Emperyalist Saldırganlığa Karşı Hayır Diyoruz"

(ANKARA) - KESK Yürütme Kurulu'ndan Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "KESK olarak; emperyalizm hangi coğrafyada, hangi halklara karşı hayata geçirilirse geçirilsin karşısında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Sınıf kardeşlerimiz başta olmak üzere Venezuela halkının yanında olduğumuzu güçlü biçimde vurguluyor, savaşa ve emperyalist saldırganlığa karşı hayır diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KESK Yürütme Kurulu'ndan ABD'nin Venezuela'ya saldırısının ardından yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda dünyanın birçok bölgesinde sürdürdüğü savaş ve müdahale politikalarına bir yenisini daha ekleyerek bugün sabah saatlerinde Venezuela'ya yönelik doğrudan askeri saldırı ve bombalama gerçekleştirmiştir. Yıllardır diktatörlükleri besleyen, darbeleri örgütleyen ve halkların iradesini zor yoluyla gasp eden bu saldırgan politikalar; 'demokrasi getirme' ve 'uyuşturucu ile mücadele' söylemleri arkasına saklanarak Venezuela'nın petrol ve enerji kaynaklarını hedef alan açık bir yağma girişimi olarak karşımıza çıkmaktadır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emperyalist müdahale nereden gelirse gelsin, hangi halklara yönelirse yönelsin; halklar için yalnızca ölüm, yoksulluk, zorunlu göç, şiddet ve baskı anlamına gelmektedir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve emekçiler emperyalist savaş politikalarının doğrudan hedefi olmakta; halklar sistematik biçimde yoksulluğa ve güvencesizliğe mahküm edilmektedir. Emperyalist savaşlar halklar açısından bir çözüm değil, derinleşen yıkım ve felaketler zinciridir. KESK olarak; emperyalizm hangi coğrafyada, hangi halklara karşı hayata geçirilirse geçirilsin karşısında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Sınıf kardeşlerimiz başta olmak üzere Venezuela halkının yanında olduğumuzu güçlü biçimde vurguluyor, savaşa ve emperyalist saldırganlığa karşı hayır diyoruz."