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Kesk:  Özşen Madencilik İşçilerinin Hayatı Hiçe Sayılırken İktidar Sadece Bu Pervasız Saldırıları İzlemekle Yetiniyor

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KESK, Ankara, Giresun ve Edirne'deki maden işçilerinin hak mücadelesine polis engeli, işten çıkarma tehdidi, iletişim kesintisi ve silahlı saldırılarla karşılık verildiğini açıkladı. Özşen Madencilik işçilerinin 1200 metre altında açlık grevinde olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), "İktidar hak arayan madencinin önüne polis barikatları dikerken patronlar işten çıkarma tehditleriyle, yer altındaki iletişim hatlarını keserek ve hatta işçilerin, eşlerinin, çocuklarının üzerine pervasızca silah sıkarak saldırıyor! Yerin 1200 metre altında açlık grevinde olan Özşen Madencilik işçilerinin hayatı hiçe sayılırken iktidar sadece bu pervasız saldırıları izlemekle yetiniyor" açıklamasını yaptı.

KESK'ten yapılan açıklamada, Ankara Beypazarı'nda Doruk Madencilik, Giresun Şebinkarahisar'da Nesko Madencilik ve Edirne'de Özşen Madencilik işçilerinin günlerdir hakları için direnişte olduğu belirtildi. Konfederasyonun açıklaması şu şekilde:

"Ankara Beypazarı'nda Doruk Madencilik işçileri, Giresun Şebinkarahisar'da Nesko Madencilik işçileri, Edirne'de Özşen Madencilik işçileri ödenmeyen ücretleri, gasp edilen hakları ve işten çıkarmalara karşı günlerdir direnişte. Kendilerine dayatılan 19. yüzyıl kölelik koşullarına karşı direnişe geçen işçiler yer üstünde barikatlarla,yürüyüşlerle yer altında ise açlık grevleriyle hak arıyor. İktidar hak arayan madencinin önüne polis barikatları dikerken patronlar işten çıkarma tehditleriyle, yer altındaki iletişim hatlarını keserek ve hatta işçilerin, eşlerinin, çocuklarının üzerine pervasızca silah sıkarak saldırıyor! Yerin 1200 metre altında açlık grevinde olan Özşen Madencilik işçilerinin hayatı hiçe sayılırken iktidar sadece bu pervasız saldırıları izlemekle yetiniyor."

Haklarını isteyen madencilere polis engeli, işten atma tehdidi, iletişim kesintisi ve silahlı saldırılarla yanıt verilmesini lanetliyoruz. Madencilerin talepleri derhal karşılanmalı, tüm ücret ve hak edişleri eksiksiz ödenmelidir! Öte yandan bugün maden işçileri şahsında sürdürülen saldırıların temel hedefi emeğini, hakkını savunan tüm işçilere, emekçilere göz dağı vermektir. Büyük işçi direnişi 15-16 Haziran Direnişinin 56. Yıldönümünü selamlarken diyoruz ki; işçileri, emekçilerin birleşik gücü önünde engeller yaratmak isteyenler kumdan kaleler gibi yıkılmaya mahkümdur. Yeter ki bizler emeğin hak ve özgürlükleri için güçlerimizi birleştirip tek vücut olarak mücadeleyi yükseltelim. İşte o zaman bu ülkenin işçileri, emekçileri, yoksullaştırılmış halkı hak ettikleri özlemini duydukları ülkeye ve dünyaya bir adım daha yakınlaşacaktır."

Kaynak: ANKA
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