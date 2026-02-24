Haberler

Kesk Eş Genel Başkanı Karagöz'den CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu'ya Ziyaret

Güncelleme:
KESK Genel Başkanı Ahmet Karagöz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'yu ziyaret etti. Ziyarette, 657 sayılı kanunun 56. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirildi ve CHP'den iptal için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapması talep edildi.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'yu ziyaret etti.

KESK'in resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ziyarette 657 sayılı kanunun yeni düzenlenen, devlet memurlarının adaylık devresi içerisinde göreve son verme hallerine ilişkin 56. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, "İptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapması yönünde KESK'in görüşü ifade edildi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

