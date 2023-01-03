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Keseceği boğayı balyozla öldüren sanık 36 gün sonra tahliye edildi

Güncel Haberler

Mardin'de gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa Yaprak, 36 gün sonra çıktığı mahkemede tahliye edildi.

Kızıltepe ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi'nde 28 Kasım'da meydana gelen olayda Mustafa Yaprak, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti. Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti.

Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen Mustafa Yaprak, hayvan sahipleri R.B. ile M.B ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Yaprak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Keseceği boğayı balyozla öldüren sanık 36 gün sonra tahliye edildi

Tutuklu sanık Mustafa Yaprak, Kızıltepe 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada hakim karşısına çıktı. Yapılan savunmanın ardından Yaprak'ın cezaevinde tutuklu bulunduğu süre, delillerin toplanmış olması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyesine karar verilerek, duruşma 16 Şubat'a ertelendi.

Keseceği boğayı balyozla öldüren sanık 36 gün sonra tahliye edildi

Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları, Gaziantep Barosu Başkanlığı ve Mardin Barosu Başkanlığı'nın davaya katılma talepleri, suçtan zarar gören sıfatları bulunmaması nedeniyle reddedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızıltepe 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Miharbi mediç :

Sen ve yanındakiler insanmısınız.

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