Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gelecek yıl açılacak "tarım bölümü" açılacak TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gelecek yıl açılacak "tarım bölümü" öğrenci alacak. TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gelecek yıl açılacak "tarım bölümü" öğrenci alacak. Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki bölüm tanıtımıyla ilgili düzenlenen programda bölümde eğitim alacak öğrencilerin uygulamalı eğitim alacaklarını belirtti. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı da yaptıkları konuşmada bölümün bölge tarımına katkısı olacağını ifade etti. AA / İlker Gürel - Güncel milli eğitim bakanlığı İlhan Saz Keşan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gelecek yıl açılacak 'tarım bölümü' açılacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.