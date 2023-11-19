Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçenin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirten Helvacıoğlu, "Her yıl 19 Kasım'da Keşanlılar olarak atalarımızın hürriyet ve bağımsızlık uğruna, namus ve bayrak uğruna mücadelesini gururla haykırırız. Fedakar yiğitleri, ölüme koşa koşa giden kahramanları hatırlarız. Atalarımızla gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.