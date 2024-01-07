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Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu ve Firari Hükümlü Yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü de yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği H.S, Y.E.S. ve C.İ'nin üzerini aradı.

Aramada 3,82 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Firari hükümlü yakalandı

Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin bulunmasın yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler devriye sırasında durumundan şüphelendiği D.Ş'nin UYAP sorgusunu yaptı.

Şüphelinin 3 farklı suçtan toplam 4 yıl 18 ay 7 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Keşan Uyuşturucu Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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