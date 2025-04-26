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Keşan'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Keşan'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktördeki sürücü Hasan Güler (64) hayatını kaybetti. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hasan Güler'in (64) kullandığı 34 GA 2368 plakalı traktör, Koruklu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan traktör şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Güler'in cenazesi, Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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