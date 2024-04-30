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Keşan'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Keşan ilçesinde taksi ve motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Keşan ilçesinde taksi ve motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.B'nin kullandığı 22 T 4034 plakalı taksi, O.A.Y. idaresindeki 34 KEA 403 plakalı motosikletle Rasim Ergene Caddesi'nde çarpıştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü, yolcu Z.M. ve takside yolcu olarak bulunan B.G. ve Y.Ö. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ziynet eşyaları çalındı

Keşan ilçesinde evinden ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan T.A. evinden ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

Polis merkezine giden T.A. şikayette bulundu.

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Keşan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde E.G, husumetli olduğu kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G. silahla H.A. ve B.A'yı yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan M.G'nin sorgusu yapıldı.

Şüphelinin üzerinde 0,95 gram kimyasala bulanmış tütün ve 31 sentetik ecza ele geçirildi.

M.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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