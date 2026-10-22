Keşan'da sürücünün ehliyeti 2 yıl geri alındı, 250 bin lira ceza kesildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücüye 250 bin lira ceza uygulandı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde trafik denetimi yapan polis ekipleri uygulama noktasından kaçan aracı takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarında bulunduğu araç Kavak Caddesi'nde durduruldu.

Yapılan kontrolde E.N'nin 2,16 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye 250 bin lira ceza uygulandı, iki kez alkollü yakalanması nedeniyle ehliyeti de 2 yıl geri alındı.

E.N'nin üzerinde yapılan aramada ise göğüs kısmındaki korsenin içerisinden tabanca ve şarjör içerisinde 13 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA