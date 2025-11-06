Haberler

Keşan'da Pancar Hasadı Modern Makinelerle Devam Ediyor

Keşan'da Pancar Hasadı Modern Makinelerle Devam Ediyor
Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde pancar üreticileri modern tarım makineleriyle hasat yapıyor. Üretici Sadullah Uzdilli, verim ve fiyatlardan memnun olduklarını, ailecek ve kuraklığa rağmen üretimlerini sürdürdüklerini açıkladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde pancar hasadı sürüyor.

Pancar üreticisi Sadullah Uzdilli, AA muhabirine, hasadı modern tarım makineleriyle yaptıklarını söyledi.

Verimden ve fiyattan memnun olduklarını belirten Uzdilli, "Pancar su, gübre ve bakım isteyen bir ürün. Elimizden geldiği kadar bölgemizde üretim yapıyoruz. Ürünümüzü Alpullu Şeker Fabrikası'na veriyoruz. Ailecek üretimi sürdürüyoruz. Bölgemizde 15 bin dönüm ekiliş oluyor." dedi.

Uzdilli, kuraklığa rağmen üretim yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
