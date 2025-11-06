Keşan'da Pancar Hasadı Modern Makinelerle Devam Ediyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde pancar hasadı sürüyor.

Pancar üreticisi Sadullah Uzdilli, AA muhabirine, hasadı modern tarım makineleriyle yaptıklarını söyledi.

Verimden ve fiyattan memnun olduklarını belirten Uzdilli, "Pancar su, gübre ve bakım isteyen bir ürün. Elimizden geldiği kadar bölgemizde üretim yapıyoruz. Ürünümüzü Alpullu Şeker Fabrikası'na veriyoruz. Ailecek üretimi sürdürüyoruz. Bölgemizde 15 bin dönüm ekiliş oluyor." dedi.

Uzdilli, kuraklığa rağmen üretim yapmaya çalıştıklarını kaydetti.