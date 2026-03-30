Edirne'de cip ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı: Kaza sonrası kaçan kedi bulunamadı

Edirne'de cip ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı: Kaza sonrası kaçan kedi bulunamadı
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ve cipin çarpışması sonucu üç kişi yaralanırken, cipte bulunan 'Zoiy' isimli kedinin kaybolması kaza sonrası arama çalışmalarına sebep oldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrasında cipten kaçan 'Zoiy' adlı kedinin bulunması için çevrede arama çalışması yaptı, ancak sonuç alamadı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne seyir halinde olan G.A.A. yönetimindeki 39 ACG 094 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Almanya vatandaşı F.A. idaresindeki WM FK 369 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da ana yoldan çıkıp tali yola savrularak, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada, araç sürücüleri G.A.A. ve F.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ZOİY BULUNAMADI

Yaralılardan cip sürücüsü F.A.'nın aracında 'Zoiy' isimli kedinin olduğunu ve korkarak kaçtığını söylemesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri kaza çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalara rağmen kedi bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
