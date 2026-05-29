Keşan'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 700 Evler Konutları mevkisindeki stabilize yolda meydana geldi. 700 Evler Konutları mevkisinden Yenimuhacir beldesi yönüne giden E.A. (26) yönetimindeki 34 NMT 598 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü E.A. ile yanında oturan S.U. (17) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
