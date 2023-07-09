Keşan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Keşan'da iki otomobilin çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil hurdaya döndü

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyünde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hurdaya dönen araçla bulunan 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala istikametine giden İ.D. yönetimindeki 22 FD 036 plakalı otomobil, Yeniceçiftlik Kavşağı'na geldiği sırada, önünde giden M.S. yönetimindeki 19 UH 310 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen 19 UH 310 plakalı otomobilin sürücüsü M.S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan İ.S. ve A.U. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.