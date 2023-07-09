Keşan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyünde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve hurdaya dönen araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Keşan'da iki otomobilin çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil hurdaya döndü
EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyünde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hurdaya dönen araçla bulunan 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala istikametine giden İ.D. yönetimindeki 22 FD 036 plakalı otomobil, Yeniceçiftlik Kavşağı'na geldiği sırada, önünde giden M.S. yönetimindeki 19 UH 310 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen 19 UH 310 plakalı otomobilin sürücüsü M.S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan İ.S. ve A.U. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.