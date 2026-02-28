Keşan'da halıya sarılarak gizlenen ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde halıya sarılarak gizlenen ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timi ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında sırtında halı taşıyan A.A'dan şüphelendi.

Şüphelinin üzerini arayan ve halıyı kontrol eden ekipler, halıya sarılı vaziyette ruhsatsız av tüfeği ile 25 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.