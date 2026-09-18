Keşan'da cinayet şüphelisi eş, Yunanistan sınırında yakalandıktan sonra tutuklandı

Keşan'da cinayet şüphelisi eş, Yunanistan sınırında yakalandıktan sonra tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne’nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan ve darp izleri taşıyan kişinin cinayet şüphelisi eşi, Yunanistan sınırında yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLANDI
Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan ve vücudunda darp izleri olan Mehmet Emin Keskindir'in cinayet şüphelisi olarak Yunanistan sınırında yakalanarak gözaltına alın eşi Makbule Keskindir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Makbule Keskindir, tutuklandı.
Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı