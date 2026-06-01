Keşan'da iş yeri yangını paniği

Edirne Keşan'da bir apartmanın bodrum katındaki iş yerinde elektrik kablolarından çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Apartman sakinleri tahliye edilirken bir kişi kedilerini alarak binayı terk etti. İnceleme sürüyor.

Yangın, sabah saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, bodrum katta bulunan bir iş yerinde elektrik kablolarının tutuşmasından dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oluşan duman nedeniyle apartmanda bulunanlar tahliye edildi. Yangın sırasında apartman sakinlerinden birinin kedilerini de yanına alarak binayı terk ettiği görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumanın apartmandan tahliye edilmesinin ardından sakinleri tekrar evlerine döndü. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
