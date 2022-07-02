Keşan'da 47 kök kenevir ele geçirildi Keşan ilçesinde polis ekiplerince 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Keşan ilçesinde polis ekiplerince 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, arama kararı doğrultusunda C.A. ve V.K.'nin Melih Sokak'taki evlerinde arama yaptı. Aramada, evlerin bahçelerinde oluşturulan bölümde uyuşturucu elde etmek amacıyla ekilmiş 47 kök kenevir ile 19 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K. sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.A. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. AA / İlker Gürel - Güncel Münir Karaloğlu Kenevir Keşan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Keşan'da 47 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.