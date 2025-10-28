Haberler

Keşan'da 102 Öğrenci Cumhuriyet Bayramı İçin Gazete ve Türk Bayrağı Dağıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keşan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 102 öğrenci, Cumhuriyet'in ilanını anımsatan gazete ve Türk bayrağı ile şapka dağıttı. Etkinlik, halkı bayram coşkusuna davet etmek amacıyla düzenlendi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 102 öğrenci, 102 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyet'in yarın ilan edileceğini duyuran ve kutlama programının yer aldığı gazeteler ile Türk bayrağı ve şapka dağıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında Ahmet Yenice Ortaokulu, Safiye Erol Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ve Keşan Lisesi'nden 102 öğrenci, esnafa Cumhuriyet'in yarın ilan edileceğini duyuran ve kutlama programının yer aldığı tek sayfalık 'Keşan Havadis Gazetesi' ile Türk bayrağı ve şapka dağıttı.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle 102 öğrenciyle birlikte esnafa Cumhuriyet'in ilanını anımsatan gazete dağıtılacağını belirterek, "Hem farkındalık oluşturmak hem de Keşan esnafımızı, Keşan halkımızı yarın kutlayacağımız coşkulu Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine davet etmek için bu etkinliği düzenledik. 102 öğrencimizle birlikte bugün caddelerde esnafımız ve halkımızla iç içeyiz. Tek amacımız yarın 29 Ekim'i en coşkulu şekilde kutlamak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi. Daha sonra öğrenciler esnafları ziyaret ederek, gazete, Türk bayrağı ve şapka dağıttı. Gazeteleri alan vatandaşlar ise öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.