Keşan Belediyesi Öğrencilere Sinema Etkinlikleri Düzenliyor

Keşan Belediyesi, öğrencilere yönelik sinema etkinliklerine devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri Atatürk filmini, Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri de Nasreddin Hoca filmini izledi. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da öğrencilerle sinema salonunda sohbet etti. Belediye, gençlere yönelik kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam ettiğini belirtti.

Keşan Belediyesinin öğrencilere yönelik sinema etkinlikleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri Atatürk filmini, Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri de Nasreddin Hoca filmini izledi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da sinema salonunda öğrencilerle sohbet etti.

Belediyenin gençlere yönelik kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam ettiğini belirten Helvacıoğlu, gençlerin sosyal hayatta da mutlu olmaları için çalıştıklarını kaydetti.

Keşan Belediyesinden kınama

Keşan Belediyesince ilçesinde bir heykel ve sokak kütüphanesi dolabına zarar verilmesine tepki gösterildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Lisesi Sokak Kütüphanesi dolabına ve Hastane Caddesi üzerindeki heykele zarar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizi daha da güzelleştirmek adına Hastane Caddesi'nde yaptığımız sokak kütüphanemiz ve heykelimize bazı duyarsız vatandaşlar tarafından zarar verilmiştir, onları kınıyoruz. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu şehri birlikte güzelleştirip, birlikte koruyacağız." ifadelerine yer verildi.