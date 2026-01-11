Haberler

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gazetecilerin, kamuoyuna doğru bilgi ulaştırma konusundaki özverileri takdir edildi. Özcan, ayrıca temizliğe önem verdiklerini vurgulayarak belediye çalışanlarıyla da buluştu.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için gece gündüz emek verdiğini belirtti.

Toplumun sesi olan ve demokrasinin temel taşlarından biri olarak önemli bir sorumluluğu üstlenen basın emekçilerinin fedakarca çalıştığını aktaran Özcan, "Zor şartlar altında dahi meslek ilkelerinden ödün vermeden görev yapan gazetecilerimiz, kentimizin hafızasını tutan, yaşananları kayda geçiren en kıymetli tanıklardır. Verdikleri emek, gösterdikleri özveri ve halkı bilgilendirme konusundaki kararlılıkları her türlü takdirin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Özcan, basın mensuplarına çalışmalarında başarı diledi.

Özcan, temizlik işleri personeliyle buluştu

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan, ziyarette özverili çalışmalarından dolayı personeli tebrik etti.

Yeni yıl için yol haritası belirlediklerini aktaran Özcan, "Alın teriyle Keşan'ı her gün daha yaşanabilir kılan çalışma arkadaşlarımızla birlikte disiplin, sorumluluk ve çalışkanlık anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Daha temiz, daha düzenli bir Keşan için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler kültür gezisine katıldı

Uzunköprü Kaymakamlığınca öğrencilere yönelik kültür gezisi düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre öğrenciler, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görerek bilgi edindi.

Osmanlı'dan günümüze uzanan kültürel bir hazine olan Rami Kütüphanesi'ni de ziyaret eden öğrenciler burada hem modern kütüphane hizmetlerini deneyimledi hem de geçmişle bugünü buluşturan eşsiz atmosferi keşfetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
500

