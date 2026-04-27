Kerkük'te 38 araçlık zincirleme kaza: 7 ölü, 23 yaralı
Irak'ın Kerkük kentinde freni arızalanan bir tırın 37 araca çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 23 kişi yaralandı. Kerkük Valisi Muhammet Seman Ağa, ağır yaralıların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını ve kentte bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Ayrıca benzer kazaların önlenmesi için uzun araçların 08.00-24.00 saatleri arasında kent merkezine girişi yasaklandı.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammet Seman Ağa, Kerkük'te 38 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralananların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını bildirdi.
Ağa, basına yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Azadi semtinde seyir halindeki bir tırın freninin arızalanması sonucu 37 araca çarptığını belirtti.
Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 23 kişinin yaralandığını aktaran Ağa, ağır yaralıların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını söyledi.
Vali Ağa, kaza nedeniyle Kerkük'te bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.
Ağa, benzer kazaların önüne geçilmesi amacıyla uzun araçların 08.00-24.00 saatleri arasında kent merkezine girişinin yasaklandığını kaydetti.