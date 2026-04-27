Kerkük'te 38 araçlık zincirleme kaza: 7 ölü, 23 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde freni arızalanan bir tırın 37 araca çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 23 kişi yaralandı. Kerkük Valisi Muhammet Seman Ağa, ağır yaralıların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını ve kentte bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Ayrıca benzer kazaların önlenmesi için uzun araçların 08.00-24.00 saatleri arasında kent merkezine girişi yasaklandı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammet Seman Ağa, Kerkük'te 38 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralananların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını bildirdi.

Ağa, basına yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Azadi semtinde seyir halindeki bir tırın freninin arızalanması sonucu 37 araca çarptığını belirtti.

Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 23 kişinin yaralandığını aktaran Ağa, ağır yaralıların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını söyledi.

Vali Ağa, kaza nedeniyle Kerkük'te bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Ağa, benzer kazaların önüne geçilmesi amacıyla uzun araçların 08.00-24.00 saatleri arasında kent merkezine girişinin yasaklandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Trump'ın danışmanı Miller, saldırı sırasında hamile eşini kendine kalkan yaptı

ABD’deki saldırının en çok konuşulan karesi! Hamile eşini kalkan yaptı
Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum

Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum: Antrenmanlarda bile...
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım

Ahmet Özal hakkında olay iddia! Eski eşi yıllar sonra ilk kez konuştu
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Trump'ın danışmanı Miller, saldırı sırasında hamile eşini kendine kalkan yaptı

ABD’deki saldırının en çok konuşulan karesi! Hamile eşini kalkan yaptı
Antalya'da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı

Derbiyi takip ederken kendini hastanede buldu
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı

Sınırı aşan mermi Mardin'deki profesöre isabet etti