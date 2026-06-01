Kerkük, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne Katılıyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliğine katılacağını belirterek, "Böylelikle Kerkük, bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak." dedi.

Zorlu, AK Parti Genel Merkezi'nde, nisan ayında Kerkük Valisi seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Zorlu, ziyareti için Ağa'ya teşekkür etti.

Zorlu, Kerkük'ün çok önemli bir merkez, Irak-Türkiye ilişkilerinin çok önemli bir sembolü olduğunu vurgulayarak, "Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Irak ile Türkiye arasında stratejik çok önemli adımlar atılıyor. Özellikle Kalkınma Yolu Projesi önümüzdeki süreçte gerek iki ülke ilişkilerini gerekse bölgemizin barış, güvenlik ve huzurunu yakından ilgilendiriyor. Kerkük de bunun bir kesişme noktası. İnanıyoruz ki Kerkük'ün güvenliği ve huzuru, Irak'ın güvenliği ve huzuru demek. Bu da bölgemizin aslında barış ve güvenliğine hizmet edecek çok önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Kerkük'te bir Türkmen valinin görevli olmasının hem gurur verici hem de yakın gelecek açısından barış ve huzur adına umut vadeden bir gelişme olduğunun altını çizen Zorlu, "Her ne kadar Türkmen bir vali olsa da şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil, orada yaşayan, köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem ikili ilişkilerin geleceği hem de Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin hakları, hukukları, kimlikleri, dillerini koruyabilmeleri ve anayasal hakları konusunda son derece hassas olduğunu, bu süreci doğrudan takip ettiğini söyledi.

"İlişkilerin daha da güçlendiği bir dönemin habercisi"

Ziyarette özellikle altyapı projeleri, Kerkük'te kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi, gençlerin ve kadınların öne çıkabileceği yeni alanların oluşturulması gibi pek çok başlığı konuştuklarını aktaran Zorlu, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı ve pek çok kuruluşumuzun konu alanına giren bu başlıkları bir rapor halinde ilgili kuruluşlarımıza ileteceğiz. İlgili bakanlıklarımızla değerlendirmelerini yapacağız. İnanıyoruz ki Kerkük, Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da güçlendiği bir dönemin habercisi olacaktır." dedi.

Görüşmeye ilişkin Zorlu, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin de girişimleriyle Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliğine katılması konusunda bir değerlendirmemiz oldu. Bu konuda Birliğin Başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdim. İnşallah ilk toplantıda Kerkük, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine katılacak. Böylelikle Kerkük, bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak."

"Kerküklülere hizmet edeceğiz, sadece Türkmenlere değil"

Kerkük Valisi Ağa ise kabulleri dolayısıyla Kürşad Zorlu'ya teşekkür etti.

Kerkük'te 102 yıl sonra Türkmen bir valinin görevlendirildiğini belirten Ağa, Türkiye'nin ne kadar güçlü bir dış politikası olursa, dışarıdaki Türklerin de o kadar ayakta kalabileceğini ve mücadele edebileceğini dile getirdi.

Bunun da kanıtını Kerkük'te yaşadıklarını vurgulayan Ağa, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı, Kerkük'te bir Türkmen vali seçilemezdi, bu bir gerçektir." diye konuştu.

Irak-Türkmen Cephesi olarak göreve geldikten sonra Şii, Sünni, Kürt, Hristiyan ayrımı yapmadan tüm siyasi kitlelerle bir araya geldiklerini ifade eden Ağa, vali olarak ilk konuşmasını Arapça, Türkçe, Kürtçe ve Süryanice yaptığını hatırlattı.

Ağa, sadece Türkmenlere değil tüm Kerküklülere hizmet edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz Türkler, hangi ülkede yaşayalım, hangi ülkede olursa olalım, coğrafyamıza, bulunduğumuz ülkenin anayasasına, bayrağına, toprağına, toprak bütünlüğüne saygılı bir milletiz. Hiçbir zaman bir Türk ülkesini böldürmez. Bu yüzden biz, Irak'ta bütün bölünme politikalarına karşı durduk. Irak'ın toprak bütünlüğüne sahip çıktık. Irak'ın çimentosu olduk tabiri caizse. Kürtler, Araplar arasında kardeşliği biz tuttuk. Bugün de bize yakışan, bayrağımızı, coğrafyamızı, egemenliğimizi muhafaza ederek, soydaş bağımız olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile işbirliği yapmak."

"Türkiye ile Irak ilişkileri daha da güçlenecektir"

İki ülkenin birçok noktada işbirliği yapması gereken hususlar olduğuna işaret eden Ağa, bunlardan birinin 2028'de bitmesi planlanan Kalkınma Yolu Projesi olduğunu söyledi.

Projenin Türkiye ve Irak için hayati bir konu olduğunu belirten Ağa, Irak'ın bundan çok faydalanacağını, ticari anlamda önemli işbirlikleri oluşacağını, kendilerinin de ellerinden geldiği kadar destek vereceklerini vurguladı.

Ağa, Irak'ta kurulacak yeni kabineye ilişkin, "Aldığımız duyumlar, yaptığımız ziyaretler sonucu Bağdat'ta bize verilen söz, mutlaka yeni kurulacak olan hükümette, bakanlık kabinesinde bir Türkmen bakan olacaktır. Şu anda son temaslardayız. Allah'ın izniyle o bakanlık da geldikten sonra Türkiye ile Irak ilişkileri daha da güçlenecektir." dedi.

Türkiye'nin bugüne kadar Irak'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadığının, zor günlerinde kendilerine destek olunduğunun altını çizen Ağa, "Türkiye hiçbir zaman Irak'ın egemenliğine, birliğine karşı bir hamle yapmadı. Tam tersi her zaman Irak'ın bütünlüğünü sağladı. Bu yüzden Türkiye bizim için önemli bir komşu ülkedir. Soydaş bağımız vardır aynı zamanda ve inşallah önümüzdeki süreçte valilikle, bakanlıkla çok güzel bir süreç yöneteceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağa, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliğine katılımına ilişkin ise şunları kaydetti:

"2012'de Kerkük'te Konya Büyükşehir Belediyesi ile bir kardeş belediye olarak imza atılmıştı. Ancak hiçbir zaman o aktif bir hale gelmemişti. Ne Kürt ne Arap vali döneminde. Bizim valilik dönemimizde biz onu aktif bir hale getirmek istiyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcımız da Belediye Başkanımızı arayarak ona vurgu yaptı. Bu da çok önemli bizim için. Çok büyük bir müjdedir. İnşallah bu süreçte de iki belediye arasında çok güzel ortaklıklara imza atacağız."

Görüşmenin ardından Vali Ağa tarafından Zorlu'ya üzerinde Türkmence, Kürtçe, Arapça ve Süryanice yazılı Kerkük haritası hediye edilirken, Zorlu ise Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin yanı sıra "Nevruz: Türk Dünyasının Ortak Mirası" adlı eserleri Ağa'ya hediye etti.