Kerkük'te Yetim Çocuklar İçin 'Mutluluğun Nabzı' Festivali Düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı, Irak'ın Kerkük kentinde 100 yetim çocuğun katıldığı bir festival düzenleyerek onlara mutluluk dolu bir gün yaşattı. Festivale destek veren Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği, bu tür etkinliklerle yetimlerin sevincine katkı sağladıklarını vurguladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde yetim çocuklar için "Mutluluğun Nabzı" adıyla bir festival düzenledi.

Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneğinin lojistik desteğiyle gerçekleştirilen festivalde, yaklaşık 100 yetim çocuk lunaparkta doyasıyla eğlendi, müsabakalara katıldı ve çeşitli armağanlar aldı.

AA muhabirine konuşan Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Yetimler Birimi Sorumlusu Derya Kaleli, TDV'nin yıllardır yetimlere vermiş olduğu değerin önemine dikkati çekti.

Gerek ramazan buluşmaları gerek bu tür aktivitelerle yetim çocukları mutlu eden TDV'ye teşekkür eden Kaleli, bu önemli çalışmada derneklerinin de katkı sağlamasından mutlu olduğunu dile getirdi.

Hiçbir etnik ayrım yapmadan yetimleri bir araya getirip onların sevinmelerini, aktivitelerle eğlenmelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Kaleli, bugün burada 100 yetimi bir araya getirerek, büyük bir buluşma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu buluşmayla birlikte onlara yalnız olmadıklarını hissettirdiklerini aktaran Kaleli, buluşmada gerçekleştirdikleri oyun gösterisi, müsabaka ve çeşitli etkinliklerin çocukları çok mutlu ettiğini anlattı.

