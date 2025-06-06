Kerkük'te Müslümanlar Kurban Bayramı Namazını Kıldı

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazını cami ve mescitlerde eda etti.

Kent merkezindeki Kerküklüler, bayram namazını Hacı Behiye Camisi'nde kıldı.

Caminin imamı Ali Köprülü, bayram hutbesinde barış ve huzur vurgusu yaptı.

Köprülü, Gazze başta olmak üzere tüm İslam aleminin barış içinde yaşaması temennisinde bulundu.