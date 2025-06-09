Kerkük'te İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Dağıtımı Yapıldı

Kerkük'te İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Dağıtımı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım, Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği ile iş birliğiyle yapıldı ve yerel halk Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kurban eti dağıtımı yaptı.

Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği ile koordineli şekilde Esra Mafkudin semtindeki Adil Camisi'nde 500 ihtiyaç sahibi için kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hayırseverlerin emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını belirtti.

Salihi, söz konusu semtte 500 ihtiyaç sahibinin kurban eti dağıtımından faydalandığını ifade etti.

Kurban eti dağıtımından faydalanan Kerküklü Fatma Gülcan Kervancı, Türkiye'deki hayırseverlerin her bayram kendilerini hatırladığını belirtti.

Kervancı, her zaman mazlumun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti.

Musalla semtinde de 1500 ihtiyaç sahibine kurban yardımı

Kerkük kent merkezindeki Musalla semtinde yer alan Musalla Spor Kulübünde de 1500 ihtiyaç sahibi için kurban eti dağıtımında bulunuldu.

Salihi, bu dağıtım ile birlikte TDV'nin Kerkük'te bu yıl 2 bin aileye kurban eti dağıtmış olduğunu dile getirdi.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da desteğini esirgemeyen TDV'ye teşekkür eden Salihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak ve Irak halkına olan desteğini unutmayacaklarını belirtti.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Derya Kaleli de TDV'nin desteğiyle Kerkük'teki Esra Mafkudin ve Musalla semtinde kurban eti dağıtımını tamamladıklarını aktardı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
Karaman'da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.