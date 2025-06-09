Kerkük'te İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Dağıtımı Yapıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kurban eti dağıtımı yaptı.

Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği ile koordineli şekilde Esra Mafkudin semtindeki Adil Camisi'nde 500 ihtiyaç sahibi için kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hayırseverlerin emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını belirtti.

Salihi, söz konusu semtte 500 ihtiyaç sahibinin kurban eti dağıtımından faydalandığını ifade etti.

Kurban eti dağıtımından faydalanan Kerküklü Fatma Gülcan Kervancı, Türkiye'deki hayırseverlerin her bayram kendilerini hatırladığını belirtti.

Kervancı, her zaman mazlumun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti.

Musalla semtinde de 1500 ihtiyaç sahibine kurban yardımı

Kerkük kent merkezindeki Musalla semtinde yer alan Musalla Spor Kulübünde de 1500 ihtiyaç sahibi için kurban eti dağıtımında bulunuldu.

Salihi, bu dağıtım ile birlikte TDV'nin Kerkük'te bu yıl 2 bin aileye kurban eti dağıtmış olduğunu dile getirdi.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da desteğini esirgemeyen TDV'ye teşekkür eden Salihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak ve Irak halkına olan desteğini unutmayacaklarını belirtti.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Derya Kaleli de TDV'nin desteğiyle Kerkük'teki Esra Mafkudin ve Musalla semtinde kurban eti dağıtımını tamamladıklarını aktardı.