Kerkük'te Haşdi Şabi karargahına yönelik İHA saldırısında 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına düzenlenen insansız hava aracıyla (İHA) saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
AA muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınındaki Haşdi Şabi karargahına yönelik İHA saldırısı düzenlendi.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb