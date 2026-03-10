Haberler

Kerkük'te Haşdi Şabi karargahına yönelik İHA saldırısında 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına düzenlenen insansız hava aracıyla (İHA) saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

AA muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınındaki Haşdi Şabi karargahına yönelik İHA saldırısı düzenlendi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
