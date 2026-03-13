Kerkük'te Haşdi Şabi karargahına yönelik İHA saldırısı düzenlendi
Irak'ın Kerkük kenti yakınlarındaki Dibis ilçesinde bulunan Haşdi Şabi karargahına insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadan hasar meydana geldi.
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınlarındaki Haşdi Şabi karargahına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.
AA muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İHA saldırısının Dibis ilçesi yakınlarındaki Haşdi Şabi 40. Tugay Komutanlığına yapıldı.
Saldırıda can kaybı yaşanmazken karargahta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb