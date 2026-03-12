Kerkük'te Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına düzenlenen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırı, Uluslararası Kerkük Havaalanı yakınında gerçekleşti.
AA muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havaalanı yakınındaki Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısı düzenlendi.
Tamamı Türkmenlerden oluşan karargaha yönelik saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb