Kerkük'te Gazze İçin Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde Gazze'yle dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail'in saldırıları kınandı.

Kerkük valilik binası önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde, "Dayan Gazze", "Boykot bir görevdir", "Normalleşmeye hayır", "Kerkük, Gazze'yi unutmadı ve unutmayacak" yazılı pankartlar taşıdı.

Kerkük Kadın Hakları Derneği Sözcüsü Sündüs Şükür Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki kadın ve çocukların korunmasını istedi.

Gazze'de ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu hatırlatan Nuri, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kamuoyunun Gazze'deki vahşete acilen müdahale etmeleri gerektiğini vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım uyguladığı Gazze'de çocukların hedef alındığını belirten Nuri, " Gazze'deki çocukları ve kadınları kurtarın." çağrısı yaptı.

Gösteriye katılan Kerküklü İmam ve Hatip Celil İbrahim, Gazze halkıyla dayanışma göstermek için son iki hafta içerisinde ikinci kez gösteri yaptıklarını söyledi.

"Artık Gazzeli çocuklar ölmesin" ifadesini kullanan İbrahim, Gazze'deki ateşin sönmesi için İslam dünyasının hemen müdahale etmesini istedi.